Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Bologna – Crmonese 1-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
IL BENEFICIO DEL DUBBIO
Atalanta Palladino:” ci teniamo molto alla Coppa Italia”
Napoli ai quarti Coppa Italia. Cagliari battuto 11a 10 ai calci di rigore

Atalanta Palladino:” ci teniamo molto alla Coppa Italia”

Dicembre 3, 2025
scritto daRedazione

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, è soddisfatto del successo della sua Atalanta 4-0 contro il Genoa che tragetta la Dea ai quarti di finale Coppa Italia Freccia Rossa. Il tecnico atalantino al teermine del match in conferenza stamapa:” Ci teniamo molto a questo traguardo. Scamacca,s ta migliorando molto sotto il profilo dell’intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui”. 

Dicembre 3, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

IL BENEFICIO DEL DUBBIO

Dicembre 3, 2025
Articolo successivo

Napoli ai quarti Coppa Italia. Cagliari battuto 11a 10 ai calci di rigore

Dicembre 3, 2025

Recommended for You

Cremonese, Nicola:”per noi Vardy è un punto di riferimento”

Bologna, Italiano:”partita da archiviare .,.. ci rifaremo”