Paulo Dybala verrà operato a seguito (lunedì , o martedì- si sta valutando se in Usa , Svizzra o, Finlandia) della lesione del tendine semitendinoso sinistro. A comunicarlo è stata la Roma che ha specificato come l’intervento chirurgico sia stata la soluzione condivisa da calciatore e società per un recupero ottimale dall’infortunio.