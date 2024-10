Juventus , Thiago Motta:”La Lazio è una buona squadra”

“La Lazio è una buona quadra, domani è una bella partita, dobbiamo fare il nostro lavoro per bene per meritare il risultato positivo”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro i biancocelesti.

La lazio ha dei giocatori che fisicamente stanno bene in questo. In panchina c’è un allenatore esperto – ha aggiunto – ha tutta la mia stima , ha fatto un grandissimo lavoro nelle ultime due stagioni, non facile. Abbiamo di fronte un grandissimo avversario”.