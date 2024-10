Meret, probabile rientro contro il Milan

IBuone notizie per Antonio Conte : Alex Meret sembrerebbe essere più vicino. al rientro . L’estremo difensore partenipeo si era infortunato nella trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juve , match terminato 0-0. e non sarà a disposizione nemmeno contro l’Empoli. A riportare la notizia il quotidiano campano ‘Il Mattino’. Meret dovrebbe rientrare tra i convocati con il Lecce il prossimo 26 ottobre ma per rivederlo in campo dal primo minuto bisognerà aspettare il big match di San Siro contro il Milan tre giorni dopo.