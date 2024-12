Roma , Ranieri:”Dicembre ci dirà chi siamo”

Claudio Ranieri già con la testa alle prossime importanti sfide della Roma: Lecce, Como e Parma , prima di andare poi a fare visita a San Siro al Milan

Visti i risultati non c’è aria di tranquillità nel gruppo giallorosso . Vietato sbagliare per non rischiare di finire intrappolati nella lotta retrocessione. Le parole del tecnico: Pellegrini? Si sta allenando bene, è sereno. Per me questo è importante, poi decideremo se usarlo o meno. Hummels ed Hermoso si sono allenati con il gruppo, Dovbyk non sta bene, è influenzato e non so se sarà a disposizione sabato, mentre Cristante ha ancora la caviglia blu dalla botta”.