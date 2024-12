Fiorentina, Palladino:”non cerchiamo alibi”

La Fiorentina eliminata dall’Empoli agli ottavi di Coppa Italia. Palladino: “Quando succedono fatti così importanti che ti colpiscono è fisiologico che ci sia un contraccolpo. Abbiamo passato tre giorni con il pensiero rivolto a Bove, che ora sta bene e lasceremo tranquilli. Sicuramente qualche scoria in campo si è vista, ma non dev’essere un alibi perché nel secondo tempo siamo stati bravi a riprendere il match ma non a chiuderlo. Ci dispiace per l’eliminazione. Abbiamo avuto tante palle gol nitide e nel secondo gol subito abbiamo commesso un errore”.