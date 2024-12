Coppa Italia: Milan a valanga! 6-1 al Sassuolo

Un match a senso unico nella serata a San Siro , ottavi di finale di Coppa Italia. nel primo tempo , bastano 23′ minuti per affondare lgli emiliani: Prima Chukwueze (12′ e 21′), poi Reijnders (18′) e Leao (23′) sbrigano infatti la pratica nei primi 45′. Nella ripresa Calabria (56′) e Abraham (61′) mettono il risultato in cassaforte, col gol di Mulattieri (59′) che divide le marcature rossonere. Nel prossimo turno i rossoneri affronteranno la vincente di Roma-Sampdoria, gara in programma mercoledì 18 dicembre.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 6-1

Milan (4-2-3-1): Sportiello 6 (1′ st Torriani 6); Calabria 7, Tomori 6,5, Pavlovic 6,5, Terracciano 6,5; Fofana 6,5 (1′ st Pulisic 6), Reijnders 7,5 (20′ st Bartesaghi 6); Chukwueze 7,5, Loftus-Cheek 7 (1′ st Musah 6), Leao 7 (1′ st Okafor 6,5); Abraham 7,5

A disposizione: Raveyre, Emerson, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Morata, Camarda

Allenatore: Fonseca 7,5

Sassuolo (4-3-3): Satalino 5; Paz 4,5 (1′ st Miranda 5), Odenthal 5, Muharemović 5, Pieragnolo 5 (22′ st Missori 5); Iannoni 5, Obiang 5, Caligara 5 (22′ st Thorstvedt 5,5); Volpato 5,5, Mulattieri 5,5 (37′ st Kumi sv), Antiste 5,5 (37′ st Toljan sv)

A disposizione: Moldovan, A. Russo, Boloca, D’Andrea, Ghion, Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo

Allenatore: Grosso 4,5

Arbitro: Bonacina

Marcatori: 12′ Chukwueze, 18′ Reijnders, 21′ Chukwueze, 23′ Leao, 11′ st Calabria, 16′ st Abraham (M), 14′ st Mulattieri (S)

Ammoniti: Paz, Odenthal (S), Terracciano (M)