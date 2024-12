Napoli, Conte : Marotta dice che siamo favoriti per lo scudetto? Lui può dire ciò che vuole”

Antonio Conte in conferenza stanpa , in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio , ha risposto alle dichiarazioni del presidente dell’Inter Beppe Marotta che ha indicato il Napoli favorito per la conquista dello scudetto

“Lui può dire quello che vuole – le parole del tecnico -, ma penso che a fine anno, se non dovesse essere l’Inter la vincitrice dello scudetto, non sarebbe poi molto contento e non considererebbe la stagione una buona stagione. Posso dirlo perché lo conosco molto bene. È chiaro che ognuno deve recitare la propria parte, magari anche dall’interno qualcuno può spingerlo a dire cose come questa ma ripeto, stiamo parlando di una squadra che al suo interno ha non due squadre, ma due e tre quarti. Si stanno concentrando molto su di noi e non vedono chi può veramente dar loro fastidio. Comunque sono stra-convinto che sono parole che si porta via il vento: se non dovessero vincerlo, lui non sarebbe molto contento e tanti dovrebbero farsi delle domande”.