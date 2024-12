Napoli, Antonio Conte:”è importamte prepararci bene e andare avanti in Coppa Italia”

Antonio Conte in conferenza stampa , ha presentato il match di Coppa Italia contro la Lazio, in programma giovedì,.

Il tecnico azzurro prima di parlare del match ha voluto inviare un messaggio a Bove:” “Ci tenevo a nome mio e di tutti i ragazzi a mandare un grande abbraccio a Edoardo Bove: siamo tutti con lui e speriamo di vederlo presto, quanto prima, a fare quello che sa fare benissimo”.

Il match di Coppa Italia contro la lazio. ” Abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia e non sempre c’è la possibilità di dare spazio a chi ne ha avuto di meno. Domani avremo un’altra opportunità chiara per testare un po’ la crescita da parte di tutti. È importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti, per capire bene anche per il club, per i calciatori e pure per me”.