Serie A, Roma-Atalanta 0-2: ottavo successo consecutivo della Dea

L’Atalanta non si frema più e batte 2-0 la Roma all’Olimpico nell’ultimo posticipo della 14esima giornata di Serie A e centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato, riportandosi nuovamente a -1 dal Napoli capolista.

In panchina nerazzurra il fido Gritti, Gasperini squalificato. I bergamaschi soffrono i giallorossidue conclusioni pericolose : al 4’ paredes , Carbesecchi mette in angolo e al 13’ il destro di Konè sfiora il montante alla destra del portiere bergamasco. L’Atalanta fatica un pò a trovare linee di passaggio , solo alla mezz’ora Ederson lancia in area de Ketelaere , il belga sfior adi testa , trova pronto Svilar. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Il secoindo tempo si apre con una ghiotta occasione per la Roma: il piede magico di Dybala mettestrada v Dovbyk solo davanti a Carnesecchi l’istinto coraggioso del portiere chiude lo spazio all’ucraino. Gasperini dalla tribuna da ordine a Gritti e sostituisce un impalpabile Retegui e inseririsce Samardzic e poco dopo poc entrano Zaniolo (fischiatissimo dal suo ex pubblico ) e Brescianini. Anche Ranieri ricorre alla panchina facendo entrare Shomurodov per Dovbyk. I canbi nell’Atalanta portano subito più fluidità e fantasia in attacco , così la Dea sblocca al termine di un’azione non lineare su rinvio della difesa giallorossa il pallone viene raccolto al limite da De Roon, che lascia partire un piattone non pericloso che tocca la schiena di celik e si infila alla destra di Svilar.

La Roma reagisce immediatamente e al 76′ si costruisce l’ennesima grande chance, con Mancini che controlla a due passi da Carnesecchi, ma poi non riesce a trovare la coordinazione giusta per calciare in rete. I padroni di casa vanno un po’ in riserva nei minuti finali e all’89’ vengono puniti dal grande ex: Zaniolo gira di testa su corner di Cuadrado, trova la deviazione della testa di Mancini e il fondo della rete che vale lo 0-2 definitivo.

IL TABELLINO

Roma-Atalanta 0-2

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Hummels 7 (29′ st El Shaarawy 6), N’Dicka 6; Celik 6 (27′ st Saelemaekers 6), Koné 6,5, Paredes 6,5, Cristante 6 (37′ st Zalewski 5), Angelino 6; Dybala 6,5 (37′ st Soulé sv), Dovbyk 5 (17′ st Shomurodov 5).

Allenatore: Ranieri 5,5

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Kossounou 6,5 (38′ st Djimsiti sv), Hien 7, Kolasinac 6,5; Bellanova 6, De Roon 6,5, Ederson 6,5, Ruggeri 6 (9′ st Cuadrado 6,5); De Ketelaere 5 (19′ st Brescianini 6), Retegui 5 (9′ st Samardzic 6), Lookman 5,5 (19′ st Zaniolo 6,5).

Allenatore: Gasperini (in panchina Gritti) 6,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 24′ st De Roon (A), 44′ st Zaniolo (A)

Ammoniti: Dybala (R), Hien (A), Kolasinac (A), Zaniolo (A), El Shaarawy (R)