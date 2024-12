Thiago Motta: ” siamo andati bene nel primo tempo primo siamo calati nella rirpesa”

Prima di rispondere alle domande sul match , Thiago Motta ha rivolto un pensiero a Edoardo Bove: “Dispiace per lui, per i suoi compagni e soprattutto per la sua famiglia, perché vivere certe cose è terribile. Speriamo che si riprenda, che stia bene, che recuperi nel miglior tempo possibile e che la famiglia si tranquillizzi”.

La partita? Le assenze si sono fatte sentire .Non ho nulla da dire sul primo tempo siamo andati bene ppoi nel secondo siamo calati

Siamo andati bene nel primo, poi siamo calati nella ripresa e il Lecce è venuto fuori. Dobbiamo migliorarci, imparare dagli errori e prepararci per la prossima”.