Serie A: Fioentina-Inter , gara sospesa , attimi paura Bove si accascia sul terreno di gioco(Aggiormamenti)

20:15: A distanza di un paio d’ore dall’evento è arrivata la nota ufficiale del club viola sulle sue condizioni: “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”.

19,31: Il presidente dell’Inter Beppe Marotta su Sky Sport: ” sono quì per testimoniare la vicinanza al giocatore , ai compagni di squadra dlla Fiorentina e sopratutto alla famiglia. Siamo una comunità , lo hanno dimosttato in campo tutti i giocatori. Alla domanda se altre partite saranno rinviate:” Non abbiamo parlato di questo , mi sembra pre-maturo parlarne, ora quello che conta è il ventiduenne calciatore per la sua salute”.

18,05: Raffaele Palladino si trova presso l’Oepdale di Careggi, così riferosce Sky Sport.

19,01: Bove ha rirpeso conoscenza, La noziai da Sky Sport;

18,52 : le uniche ufficialità sono che il giocatore respira da solo con il suo battito cardiaco

18,50 : All’ospedale Careggi di Firenze ci sono i dirigenti gigliati Alessandro Ferrari e Daniele Pradè che stanno aggiornando telefonicamente in tempo reale il presidente viola, Rocco Commisso, che si trova negli Stati Uniti.

18,48, dal sito della lega Calcio : la partita Fiorentina -Inter è ufficiialmente sospesa.

18,40 Bove è stato trasportto all’Ospedsale di Careggi , respiraautonomamente

Al 15° del primo tempo Il giovane calciatore mentre si allacciava una scapra a gioco fermo si è accasciato al sulo. Subito i compagni si sono accorti chiamando subito i soccorsi in campo . Il calciatore è stato trasportato in ambulanza all’Ospdale. per ora non ci sono notizie sulle sue condizioni. Panico tra i giocatori in campo.