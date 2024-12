Serie A: Torino – Napooli 0-1 decide Scott McTominay

Il Napoli batte oìil Torino 1-0 e tiene la testa della classifica

OLa rete di Scott McTominay nel rpino tempo su assist di Kvara.

All fine del match Milinkovic-Savic è il migliore in campo granata, salva il raddoppio in due occasiobni_: prima su Lukaku , poi nella rirpesa su colpo di testa di Oliveira. Il Toro solo una palla gol con Coco nella prima parte del match non sfruttata a dovere dal difensorere granataa.

Nel secondo tempo il Napoli ha getsuito il minimo vantaggio, troppi errori dei paratenopei in uscita.

IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 0-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic ; Walukiewicz , Coco, Masina (31′ st Sosa ); Pedersen (1′ st Lazaro ), Ricci , Linetty (19′ st Vlasic ), Gineitis , Vojvoda 5 (31′ st Karamoh); Sanabria (19′ st Njie ), Adams

A disposizione: Paleari, Donnarumma A., Maripan, Dembélé, Tameze, Balcot

Allenatore: Vanoli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno , Olivera 6,; Anguissa (42′ st Folorunsho), Lobotka ; McTominay , Politano (30′ st Spinazzola), Kvaratskhelia (35′ st Neres ); Lukaku (42′ st Simeone )

A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori

Allenatore: Conte

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 31′ McTominay (N)

Ammoniti: Walukiewicz, Pedersen, Coco, Ricci (T), Anguissa (N)