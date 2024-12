Serie A: Bologna – Venezia 3-0. Doppietta di Ndoye , poi Orsolini

Il Bologna dimentica la scofitta in Champions League con il Lille e si rilancia con la bella vittoria al Dall’Ara contro il Venezia. Per gli emiliani, prima doppietta in Serie A per l’attaccante svizzero.

Nell’anticipo serale della 14a giornata di Serie A, il Bologna conquista tre punti importantissimi nella sfida contro il venezia che permette agli emiliania di portarsi all’ottavo posto in classifica.

I ragazzi di Italiano sbloccano il match su calcio di rigore: 21′.Ndoye sfugge in area ad Haps il quale lo trattiene, dal dischetto lo stesso svizzero che fa secco Stankovic. Il Venezia reagisce , la buona vena di Oristanio crea qualche problema alla difesa rossoblu. Nicolussi Caviglia al 25′, ha una buona occasione , da buona posizione calcia alto. Nella rirpesa i lagunari crollano crollano nel giro di 2′ dopo l’ingresso di Orsolini: 66’splendido assist in verticale per Odgaard che calcia addosso al portiere del Venezia. Sul proseguo dell’azione Dallinga arriva prima sul pallone e Idzes gli colpisce il piede: Massimi non vede il contatto, ma richiamato al monitor assegna il secondo rigore di serata agli emiliani. Sul dischetto va Orsolini che spiazza Stankovic con un sinistro forte e centrale . Il venezia è allo sbando e subisce la terza rete al 69′: fuga di orsolini e dalla line di foibndo mette in nezzo la palla a mezz’altezza dove Ndoye si fionda e realizza la sua prima personale doppietta. All ’85’ ‘unico acuto di Pohjanpalo, una bella girata al volo su cui Skorupski è attento, poi la festa del Dall’Ara. Venezia sempre più fanalino di coda in classifica

IL TABELLINO

BOLOGNA-VENEZIA 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (5′ st Holm 6), Beukema 6,5, Lucumì 6, Miranda 6; Freuler 6,5, Moro 6,5; Ndoye 7,5 (38′ st Dominguez sv), Odgaard 6,5 (38′ st Urbanski sv), Karlsson 5 (19′ st Orsolini 7,5); Castro 5,5 (19′ st Dallinga 6,5). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, Erlic, Lykogiannis, Posch, Fabbian, Ferguson, Iling-Junior. All.: Italiano 7

Venezia (3-4-2-1): Stankovic 6,5; Idzes 5, Svoboda 5,5, Sverko 5,5 (30′ st Altare 6); Candela 5,5, Duncan 5,5 (7′ st Yeboah sv – 30′ st Crnigoj 5,5), Nicolussi Caviglia 5,5, Haps 5 (1′ st Ellertsson 5,5); Oristanio 6, Busio 5,5; Pohjanpalo 5,5 (40′ st Raimondo sv). A disp.: Grandi, Bruno, Carboni, Sagrado, Schingtienne, Bjarkason, Doumbia, El Haddad, Gytkjaer. All.: Di Francesco 5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 21′ rig. e 26′ st Ndoye (B), 24′ st rig. Orsolini (B)

Ammoniti: Sverko (V), Busio (V)

Espulsi: –

Note: al 44′ ammonito l’allenatore del Venezia Di Francesco per proteste