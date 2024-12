Di Francesco:”Siamo stati ingenui in entrambi gli episodi dei rigori”

C’è tanta delusione in Eusebio Di Francesco per la sconfitta del suo Venezia contro il Bologna, che lascia il suo Venezia all’ultimo posto. ” Dopo il secondo gol siamo usciti dalla partita, è questo che mi dispiace – ha spiegato il tecnico a Sky Sport – Una squadra in lotta per la salvezza non può permetterselo. In questo momento abbiamo bisogno di fare punti”. Sui pochi punti in classifica: “Otto punti sono pochi per quanto fatto finora.” Sui calci di rigore? Il primo mi sembra più cercato”