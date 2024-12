Italiano:” al di la della prestazione simao in crescita”

Dopo due passi falsi è arrivata un abella vittoria(3-0) contro il venezia. Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la grande soddisfazione: “Sono contento della reazione dopo le due sconfitte consecutive, è lì che si vede la squadra, si vede il carattere – ha dichiarato l’allenatore del Bologna -. Sono contento per i gol di Ndoye, finalmente, e per Orsolini che è entrato e ha fatto gol e assist. Al di là della gara con la Lazio, siamo in crescita”