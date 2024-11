Como – Monza 1-1 Caprari risponde a Engelhardt

Nella 14.ma giornata di Serie A, Como e Monza pareggiano 1-1 nel Derby lombardo.

Match intenso che non ha premiato nessuna delle due formazioni. Un punti che muove la classifica per entrambe: lariani che salgono a quota 11 punti , brianzoli a 10. Al Sinigaglia davanti ad un pubblico delle grandi occasioni padroni di casa avanti al 36′ con il colpo di testa di Engelhardt, ma al 53′ Caprari realizza il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Nico Paz ed evita il ko alla formazione allenata da Nesta.

IL TABELLINO

COMO – MONZA 1-1



COMO (4-2-3-1): J. Reina, I. Van Der Brempt (↓ 23′ st), E. Goldaniga, M. Kempf, A. Moreno (↓ 35′ st), Y. Engelhardt, L. Da Cunha, G. Strefezza (↓ 43′ st), N. Paz (↓ 23′ st), A. Fadera (↓ 23′ st), P. Cutrone (↓ 23′ st)

A disposizione: E. Audero, M. Sala (↑ 35′ st), A. Iovine (↑ 23′ st), D. Baselli, A. Gabrielloni (↑ 43′ st), A. Belotti (↑ 23′ st), F. Jack, A. Cerri, M. Braunöder, F. Chinetti, S. Verdi (↑ 23′ st), F. Barba

All: Fàbregas Francesc Soler



MONZA (3-4-2-1): S. Turati, L. Caldirola (↓ 36′ st), P. Marì Villar, A. Carboni, P. Pereira (↓ 23′ st), W. Bondo, A. Bianco, G. Kyriakopoulos, D. Mota Carvalho (↓ 1′ st), G. Caprari (↓ 36′ st), M. Djuric

A disposizione: S. Pizzignacco, A. Mazza, D. Maldini Jr (↑ 1′ st), S. Birindelli (↑ 23′ st), O. Forson, M. Marić, M. Valoti (↑ 36′ st), D. D’Ambrosio (↑ 36′ st), A. Petagna, N. Postiglione, L. Colombo, S. Vignato, P. Ciurria

All: Nesta Alessandro

MARCATORI: 36′ pt Y. Engelhardt (C), 9′ st Rig. G. Caprari (M)



AMMONITI: 42′ pt N. Paz (C), 37′ st M. Sala (C), 46′ st A. Iovine (C)



ARBITRO: J. Sacchi