Fabregas: con il Monza derby importantissimo”

.In vista del derby lombardo tra Como e Monza , arrivano confortanti notizie dall’infermeria . Il tecnico lariano Cesc Fabregas: “Kempf ritorna, Strefezza lo vedo bene, Van der Brempt sta bene ma è ancora da decidere se sarà titolare. Gabrielloni non è pronto per giocare più di 15 minuti ma verrà in panchina. Out Sergi Roberto e Mazzitelli”.

Fabregas si è soffermato sulla delicatissima gara contro il Monza:” Non mi piace mentire: può essere che queste partite possano segnare un cambio nella stagione. È un derby, una gara importantissima.