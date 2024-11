Milan , Ibrahimovic:” nel MIlan non ci sono problemi i nere reparto difensivo”

Zlatan Ibrahimovic innrtervistato da Sky Sport prima del match Champions league Slovan Bratislava – Milan ha parlato del reparto difensivo del Milan: ” Non è un problema del reparto difensivo , tutti difendono. Attendiamo la prossima settimana il rientro di Bennacer , lui è un centrocampista sarà facile potersi inserire. Paulo Fonseca richiederà quacosa nel prossimo mercato invernale? “Parliamo spesso col mister , e siamo sempre a stretto contatto con la proprietà , per ora non abbimo alcuna esigenza”.