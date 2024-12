Serie B , risultati 15/esima giornata

Venerdì 29/11/2024

Reggiana-Sassuolo (20.30) 0-2

45’+1’ Thorstvedt (S), 77’ Mulattieri

Sabato 30/11/2024

Brescia-Bari (15.00) 1-1

1’ Galazzi (BS), 24’ Dorval (BA)

Cittadella-Juve Stabia (15.00) 2-2

21’ Amatulli (C), 30’ Candellone (JS), 38’ Foligno (JS), 45’+4’ rigore Pandolfi (C)

Sampdoria-Catanzaro (15.00) 3-3

43’ Sekulov (S), 53’ Iemmello (C), 58’ rigore Tutino (S), 67’ rigore Iemmello (C), 70’ Iemmello (C), 90’ Leonardi (S)

Sudtirol-Cremonese (15.00) 0-4

3’ Bonazzoli (C), 47’ Vazquez (C), 71’ Collocolo (C), 77’ De Luca (C)

Mantova-Modena (17.30) 0-0

Domenica 01/12/2024

Frosinone-Cesena (15.00)

Palermo-Spezia (15.00)

Pisa-Cosenza (15.00)

Salernitana-Carrarese (17.30)

CLASSIFICA

Sassuolo 34

Spezia 30

Pisa 30 Cremonese 2 Cesena 22

Bari 21

Brescia 19

Juve Stabia 19

Palermo 1 Mantova 18

Catanzaro 17

Sampdoria 17

Carrarese 16

Modena 16

Cosenza (-4) 15

Reggiana 15

Sudtirol 13

Salernitana 13

Cittadella 13

Frosinone 10