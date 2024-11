Serie B – risultati 14a giornata. Lo Spezia aggancia il Pisa al secondo posto

Successi per il Bari, Cremonese e Spezia (che aggancia il Pisa al secondo posto in classifica, a -1 dal Sassuolo) rispettivamente contro Cittadella, Frosinone e SudTirol. Palermo-Sampdoria termina 1-1.

I risultati

Venerdì 22 /11

Cosenza-Modena 1-1

22’ Cotali (M), 79’ Mazzocchi (C)

Sabato 23/11 ore 15.00

Sassuolo-Salernitana 4-0

64′ Pierini, 82′ Laurienté, 90′ rig. Moro, 90+6′ Thorstvedt (Sas)

Juve Stabia-Brescia 0-0

Catanzaro-Mantova 2-2

7′ e 65′ Bragantini (M), 26′ Iemmello (C), 80′ Buso (C)

Carrarese-Pisa 1-0

89′ Bouah

Ore 17.15

Cesena-Reggiana 1-1 Pettinari 56′ (R), Shpendi 65′ (C)

Domenica 24/11 ore 15.00

Cremonese-Frosinone 1-0

55′ Vazquez

Spezia-Sudtirol 3-0

7′ aut. Pietrangeli, 41′ Esposito, 70′ Vignali (Sp)

Bari-Cittadella 3-2

5′ Lasagna (B), 45′ rig. Sibilli 45’+2 Maiello (B), 52′ Carissoni, 55′ Pandolfi (C)

Ore 17.15

Palermo-Sampdoria 1-1

38′ Tutino (S), 45’+3 Di Francesco (P)

CLASSIFICA

Sassuolo 31

Spezia 30

Pisa 30

Cesena 22

Cremonese 21

Bari 20

Brescia 18

Juve Stabia 18

Palermo 18

Mantova 17

Catanzaro 16

Carrarese 16

Sampdoria 16

Cosenza 15 (-4 punti)

Modena 15

Reggiana 15

Sudtirol 13

Salernitana 13

Cittadella 12

Frosinone 10