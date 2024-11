Serie A: Lazio – Bologna 3-0. Biancocelesti a-1 dalla vetta

Nel posticipo della 13esima giornata di Serie A la Lazio batte 3-0 il Bologna.

All’Olimpico in superiorità numerica – espulso Pobega (doppia ammonizione al 35′) i rossoblù si difendono fino alla fine del primo tempo. Nella rirpesa la pressione dei ragazzi di Baroni è asfissiante col match deciso nella ripresa. Gigot di testa (68′) e il destro chirurgico di Zaccagni (72′), due colpi che mettono in ginoscchio il Bologna e nel finale subiscono la terza rete di Dele-Bashiru. Vittoria che permette ai capitolini di restare agganciati al treno d’alta classifica, una risposta ai successi di Atalanta, Inter e Fiorentina per mantenere il secondo posto a un punto di distanza dalla capolista Napoli.

IL TABELLINO

LAZIO-BOLOGNA 3-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6, Lazzari 6,5, Gila 6,5, Romagnoli 6 (1′ st Gigot 7), Pellegrini 6,5; Vecino 6 (15′ st Isaksen 6), Rovella 6,5, Guendouzi 6,5; Pedro 6 (15′ st Dia 6), Castellanos 5,5 (40′ st Dele-Bashiru 6,5), Zaccagni 7 (29′ st Tchaouna 6)

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Noslin

Allenatore: Baroni 6,5

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; De Silvestri 6, Beukema 6, Lucumì 5, Miranda 5,5; Freuler 5,5 (29′ st Dallinga 5,5), Pobega 4,5; Orsolini 6 (1′ st Urbanski 5,5), Odgaard 5,5 (29′ st Fabbian 5,5), Karlsson 5,5 (1′ st Moro 5,5); Castro 6 (35′ st Holm sv)

A disposizione: Bagnolini, Dominguez, Lykogiannis, Ferguson, Erlic, Iling-Junior, Posch, Corazza

Allenatore: Italiano 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 23′ st Gigot (L), 27′ st Zaccagni (L), 45’+3′ st Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: Gigot, Tchaouna, Pellegrini (L), Holm (B)

Espulsi: Pobega (B) per doppia ammonizione al 35′