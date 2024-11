Roma , Ranieri:” dobbiamo saper reagire”

Non è andata bene a Claudio Ranieri nel giorno del ritorno sulla panchina della Roma , giallorossi sconfitti 1-0 dal Napoli.

“Abbiamo dei problemi e per questo sono stato chiamato – ha commentato il tecnico giallorosso -, poi abbiamo sfidato una squadra che lotta per vincere il campionato. Per questo sono soddisfatto della prestazione, ma ovviamente abbiamo fatto degli errori. C’è stata una reazione, c’è tanto da lavorare ma sono soddisfatto”. Ho provato a riportare serenità al gruppo e la voglia di provare la giocata, come si è visto nel secondo tempo. Sicuramente ho trovato una squadra un po’ chiusa, so che devo lavorare molto e lo sanno anche loro. Dobbiamo saper reagire”.