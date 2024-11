Cesc Fabregas mastica amaro. Il tecnico del Como, dopo la sconfitta 2-.0 contro la Fiorentina ai microfoni Dazn: “Noi abbiamo tirato molto, loro invece hanno trovato la rete alla prima occasione in entrambi i tempi . Dobbiamo ricordarci che noi siamo il Como, cinque anni fa la società nemmeno esisteva. Sono arrabbiato per il rosso a Dossena: non si può lasciare la squadra in 10”.