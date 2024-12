Marotta , Inter:” siamo vicini a Bove e alla sua famiglia”

Dopo il malore in campo di Edoardo Bove e la decisione di rinviare Fiorentina-Inter a data da destinarsi, Beppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto. “I dirigenti della Fiorentina sono in ospedale col giocatore. Sono qui per dimostrare la vicinanza dell’Inter e di tutto il mondo del calcio alla famiglia di Bove e alla Fiorentina – ha detto il presidente dell’Inter -. La decisione di rinviare la gara è stata una scelta spontanea. Siamo una comunità e quando ci sono situazioni così emotivamente negative è giusto comportarsi così di fronte a un fatto che speriamo non sia gravissimo”.