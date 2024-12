” Quando hanno espulso Traorè ha cambiato scenario” , così il tecnico friulano Runjaic al termine del match perso dall’Udinese 2-0 contro il genoa.

“loro hanno fatto una partita lineare e hanno avuto le loro occasioni ma ci è mancato forse un po’ lo spirito per reagire e provare a recuperare con un uomo in meno. Mi aspettavo qualcosa in più”.