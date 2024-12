Milan , Leao:”lasquadra sta bene , questo è importante per noi”

Rafael leao , uno dei protagonisti della roboante vittoria (6-1) del Milan contro il Sassuolo in Coppa Italia:” “Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati tutti molto aggressivi, facendo vedere cosa valiamo in questa stagione – ha spiegato Leao ai microfoni di Mediaset -. La squadra sta bene e ciò è la cosa più importante anche per noi. C’è da pensare partita dopo partita, ma noi siamo pronti per le sfide più importanti anche perché vogliamo vincere questa competizione”.