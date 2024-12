Coppa Italia: Bologna – Monza 4-0

La squadra di Italiano si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia: Allo stadio Dall’Ara , i rossoblù dominano e travolgono 4-0 il Monza. qualificandosi per la sfida contro Atalanta o Cesena. I rossoblu chiudonola pratica in 180 secondi: gol di Pobega , gran tiro dal limite dell’area e Orsolini , lanciato solo in area con uno scavetto batte Pizzignacco. Nota dolente , l’attaccante dopo iol gol esce dal campo per un problema muscolare. Nella rirpesa chiudono i conti il ventezza argentino Dominguez e uno strepitoso Castro, autore del poker e protagonista con tre assist. Ora o felsinei attendeno ai quarti una tra Atalanta o Cesena.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MONZA 4-0

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6,5 (33′ st Corazza 6), Lucumì 6 (33′ st Lucumì 6), Casale 6, Lykogiannis 6; Freuler 6 (16′ Moro 6), Pobega 7; Orsolini 7 (39′ Dominguez 7,5), Ferguson 6 (16′ st Urbanski 6), Iling-Junior 6,5; Castro 8. A disp.: Skorupski, Bagnolini, Posch, De Silvestri, Beukema, Miranda, Fabbian, Karlsson, Ndoye, Odgaard. All.: Italiano 7

Monza (4-4-2): Pizzignacco 5,5; D’Ambrosio 5 (19′ st Carboni 5,5), Izzo 5, Caldirola 5, Birindelli 5,5; Ciurria 5,5 (26′ st Sensi), Colombo 5,5 (26′ st Martins 6), Valoti 6, Vignato 5,5 (1′ st Dany Mota 5,5), Maric 5,5, Petagna 5 (19′ st Forson 6). A disp.: Turati, Mazza, Pereira, Mari, Postiglione, Kyriakopoulos, Bondo, Bianco, Caprari, Djuric. All.: Nesta 5

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 32′ Pobega, 35′ Orsolini, 18′ st Dominguez, 31′ st Castro

Ammoniti: Izzo (M)