Formula 1, Verstappen vince il GP Qatar, secondo Leclerc

Il già campione del mondo 2024 Max VerstappenVerstappen vince la gara del GP del Qatar della Formula 1 2024 davanti a Leclerc e Piastri.

Penalizzati Norris e Sainz La lotta per il titolo costruttori si deciderà nell’ultima gara della stagione.

Verstappen vince il GP Qatar di Formula 1 2024, Leclerc 2° con la Ferrari al termine di con incidenti , safety car e pesanti penalità. La più clamorosa quella comminata a Lando Norris per non aver rallentato in regime di bandiera gialla: il britannico da secondo finisce in fondo al gruppo. Terzo posto con Oscar Piastri, questo piazzamento consent alla McLaren di rimanere in vantaggio sulla Ferrari nella classifica costruttori con il titolo che si deciderà ad Abu Dhabi. Sainz, protagonista di una foratura, finisce sesto.

L’ordine d’arrivo della gara del GP del Qatar

Max Verstappen

Charles Leclerc +6.031

Oscar Piastri +6.819

George Russell +14.104

Pierre Gasly +16.782

Carlos Sainz +17.476

Fernando Alonso +19.867

Zhou Guanyu +25.360

Kevin Magnussen +32.177

Lando Norris +35.762

La classifica piloti dopo la corsa di Losail

Verstappen 429

Norris 349

Leclerc 341

Piastri 291

Sainz 272

Russell 235

Hamilton 211

Perez 152

La classifica costruttori aggiornata del Mondiale F1

McLaren 640

Ferrari 619

Red Bull 581

Mercedes 446

Aston Martin 92

Alpine 59

Haas 54

Racing Bulls 46

Williams 17

Sauber 4

