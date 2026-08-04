Nota Usssi Umbria su Perugia Calcio

Il gruppo umbro dell’Ussi, nei giorni in cui si sta concretizzando il passaggio di mano della proprietà del Perugia Calcio, al di là dei risultati sportivi che non hanno soddisfatto le aspettative dello stesso club e dei tifosi, desidera ringraziare il presidente uscente Javier Faroni e il direttore generale Hernan Garcia Borras per l’impegno nel rapporto di grande disponibilità ed apertura nei confronti della stampa locale che la società biancorossa targata Argentina ha saputo intraprendere in questi due anni di permanenza a Perugia.

Nel menzionare la gradita e ripetibile iniziativa del “Media day” e la quotidiana disponibilità generale della società a soddisfare le richieste e le esigenze nonché a risolvere i problemi lavorativi dei giornalisti, vogliamo ricordare con piacere soprattutto la firma della Convenzione che regola i rapporti della stampa locale con il Club nel corso della settimana degli allenamenti e durante le partite ufficiali, un fiore all’occhiello per il nostro gruppo che in un momento così difficile per l’informazione sportiva nazionale rappresenta un raro esempio di apertura, da non sottovalutare e che vorremmo fosse emulato da altre società professionistiche.

Nel dare il benvenuto alla nuova proprietà, considerato l’attuale momento di significativi cambiamenti, esprimiamo l’auspicio che anche con una dirigenza diversa il Perugia vorrà continuare a percorrere la medesima strada.