Alessandro Nesta non critica i suo tagazzi per ilpoker incassato (4-0) nella sfida Coppa Italia contro il Bologna: “Il Bologna è una rosa profonda, è una squadra che fa la Champions League e la differenza in campo si è vista. Il 4-0 però non mi è piaciuto e faccio fatica ad accettarlo” ha spiegato Nesta in conferenza stampa.