Venezia: Duncan e Yeboah out

Per la sfida cruciale per la salvezza, con il Como,, Di Francesco dovrà fare a meno di Alfred Duncan. Il centrocampista, in seguito all’infortunio occorso durante la partita con il Bologna, ha rimediato una lesione muscolare di basso grado del soleo: sarà rivalutato con nuovi esami tra due settimane. Problemi anche per John Yeboah, anch’egli uscito anzitempo nella stessa partita: ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, ma al momento c’è pessimismo.