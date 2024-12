Milan , Fonseca:”non è mai un buon momento per affrontare l’Atalanta”

Paulo Fonseca e il suo Mila stanno preparando il match contro l’Atalanta. Due vittorie consecutive Empoli e Sassuolo in Coppa Italia hanno apertto una nuoba pagina all’iterno dello spogliatoio rossonero.

“Non è mai un buon momento per affrontare la Dea di Gasperini che è un modello da seguire anche in Europa – ha commentato Fonseca in conferenza -. Il Milan sta crescendo ed è in fiducia, ma siamo ancora un po’ lontani da quello che vorrei vedere”. Su Leao: “Ha fatto bene le ultime partite, ma non deve fermarsi. Può fare meglio e deve essere ambizioso”.