Lazio, Baroni: “giochiamo contro la prima della classe , vogliamo fare bene”

“Contro il Napoli ci teniamo a far bene”. Il tecnico della Lazio Marco Baroni presenta così la sfida di Coppa Italia contro il gli azzurri di Antonio Conte , che vale il passaggio ai quarti. Mi aspetto una bella partita, la affronteremo come vogliamo. L’avversario è di altissimo livello, è solido, per la grande difficoltà della partita siamo contenti di misurarci con questo livello. Speriamo di portarla dalla nostra parte.”