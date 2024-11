Serie A: Genoa corsaro al Tardini. Parma battuo 1-0, decide Pinamonti

Il posticipo dell’11ª giornata di Serie A regala ossigeno al Genoa che al Tardini batte il Parma 1-0. Primo tempo a favore del Parma , ma i Ducali non sfondano. Al (15′) brutta tegola per Pecchia , Bernabè costretto ad uscire per infortunio muscolare , qualcosa cambia nell Parma. Nella ripresa il Grifone è più intraprendete , Thorsby ed Ekator vanno in gol entrambe le marcature annullate da Guida (il primo per un tocco di mano , il secondo per fuorigioco) . Ci prova Pinamonti con un gran destro che centra il palo. Provvidenziale Del Prato salva sulla linea la botta sicura di Badelj. Il Genoa prende il comando del gioco e consistenza nella manovra , e all’80’ va in gol grazie a Pinamonti bravo a ribattere in rete l’iniziale tiro di Ekhator parato da Suzuki. Nel finale nel Genoa entra Balotelli.

Video in riproduzione

IL TABELLINO

PARMA-GENOA 0-1

Parma (4-2-3-1): Suzuki 6; Coulibaly 5,5, Delprato 6,5, Balogh 6, Valeri 6; Keita 5,5 (1’ st Estevez 5,5), Bernabé sv [17’ Haj Mohamed 6 (1’ st Almqvist 5,5)]; Man 5,5, Sohm 5,5, Mihaila 6 (38’ st Benedyczak sv); Bonny 5 (19’ st Charpentier 6). A disp.: Chichizola, Corvi, Camara, Cancellieri, Di Chiara, Hainaut, Leoni, Osorio. All.: Pecchia.

Genoa (3-5-2): Leali 6; Vogliacco 5,5, Vasquez 6, Matturro 6; Zanoli 5,5 (29’ st Sabelli 6), Thorsby 6, Badelj 6 (40’ st Masini sv), Frendrup 6,5, Martin 6 (29’ st Ahanor 6); Ekhator 6 (40’ st Balotelli sv); Pinamonti 7. A disp.: Sommariva, Stolz, Accornero, Bohinen, Kasa, Marcandalli, Melegoni, Miretti, Pereiro. All.: Gilardino.

Arbitro: Guida

Marcatori: 35’ st Pinamonti (G)

Ammoniti: Leali (G), Keita (P), Haj Mohamed (P), Zanoli (G), Ekhator (G), Vasquez (G), Balotelli (G)