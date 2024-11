Serie A: Empoli-Como 1-0, decide Pellegri

L’11a giornata della Serie A regala gioia ai tifosi toscani, l’Empoli, torna al successo dopo cinque sfide nel match del Castellani, grazie a Pellegri che sblocca e decide la sfida contro il Como : (47′) l’attaccante entra in area e buca Reina con un potente diagonale. Si tratta della prima rete al Castellani per l’Empoli, che sfiora il bis con Gyasi e Maleh. Nel computo totale dei 90 minuti il Como rimaneggiato ha avuto pochissimi spunti Ora la classifica si complica per la s quadra di Fabregas , terza scofitta consecutiva fermi a quota 9: la zona-retrocessione dista un punto.

IL TABELLINO

Empoli (3-5-2): Vasquez 6; De Sciglio 6.5, Ismajli 6, Viti 6.5; Gyasi 6.5, Haas 6 (30′ st Anjorin 6), Henderson 6 (39′ st Marianucci sv), Maleh 6.5, Pezzella 6 (39′ st Cacace sv); Solbakken 5 (16′ st Colombo 6.5), Pellegri 6.5 (30′ st Ekong 5.5). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Konaté. All. D’Aversa

Como (4-2-3-1): Reina 6; Goldaniga 5.5, Dossena 5.5, Barba 5 (16′ st Nico Paz 6), Alberto Moreno 5; Engelhardt 5.5, Kempf 5; Strefezza 5.5 (16′ st Cutrone 6), Da Cunha 5.5 (41′ st Cerri sv), Fadera 6 (33′ st Gabrielloni 6); Belotti 5 (33′ st Verdi 6). A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Jasim, Fellipe Jack, Andrealli, Mazzaglia. All. Fabregas

Arbitro: Di Bello

Marcatore: 2′ st Pellegri

Ammonito: Cacace (E)