“Faccio fatica a capire il rigore concesso al Napoli anche perché non vedo contatti, forse ho visto male” le parole di Roberto Gemmi, ds dell’Empoli, dopo la partita a Dazn. “Non c’è contatto tra Anjorin e Politano, c’è spazio tra i due piedi. Secondo me non è calcio di rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso”.