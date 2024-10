Un pò di amaro in bocca lo mastica VIncenzo Italiano, dopo il pareggio 2-2 contro il Genoa con doppietta di Pinamonti. “Dispiace perché sul 2-0 non possiamo buttarci via così, voglio concentrarmi sulle tante cose positive viste oggi”. “Abbiamo lavorato moltissimo nel primo tempo, senza concedere niente; poi mi dispiace particolarmente per quell’errore di Casale che fin lì aveva disputato una grandissima partita”.