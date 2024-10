Serie A: Como – Parma 1-1 Nico Paz risponde a Bonny

Nell’ottava giornata di Serie A termina con un pareggio la sfida tra Como e Parma, al Sinigaglia il risultato finale è di 1-1.

Il Parma passa in vantaggio al 20′ su azione di contrpiede , poi il tacco di Bonny su assist di Hernani fa centro. I Ducali insistono e sfioranto il raddoppio con la traversa centrata da Bernabé. Aooena prima di rientrae negli spogliatoi Nico Paz , il talentuoso giovane del Real Madrid sfrutta l’errore di Balogh e realizza il il suo primo gol in Serie A e pareggia i conti,Nella rirpesa qualche pericloo per i due estremi difensori , poi finisce 1-1.

(Nella foto Nico Paz)

IL TABELLINO

Como-Parma 1-1

Como (4-2-3-1): Audero ; Brempt , Dossena (dal 40’ st Goldaniga ), Kempf , Moreno (dal 18’ st Sala ); Perrone , Sergi Roberto (dal 40’ st Gabrielloni ); Strefezza (dal 18’ st Mazzitelli ), Nico Paz , Fadera (dal 32’ st Da Cunha sv); Cutrone . A disp.: Pepe Reina, Jack, Barba, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Baselli, Jasim, Belotti. All.: Fabregas

Parma (4-3-3): Suzuki ; Hainaut , Del Prato , Balogh , Valeri ; Bernabé , Hernani (dal 33’ st Camara ), Sohm (dal 26’ st Keita ); Almqvist (dall’11’ st Mihaila ), Cancellieri (dall’11’ st Man ), Bonny (dal 26’ st Charpentier ). A disp.: Corvi, Chichizola, Valenti, Di Chiara, Leoni, Haj Mohamed. All.: Pecchia

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 20’ pt Bonny (P); 45’ pt Nico Paz (C)

Ammoniti: Sergi Roberto (C); Sohm, Mihaila (P)