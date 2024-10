Serie A: Milan – Udinese 1-0, decide Chukwueze

Nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A, il Milan riparte davanti al suo pubblico , senza cori ne striscioni e batte 1-0 l’Udinese .

Il gol che decide il match arriva al 13′, grazie a Chukwueze, bravo a sfruttare la buona azione grande azione di Okafor e l’assist di Pulisic.Al 29′ la svolta del match: Reijnders stende Lovric lanciato a rete e viene espulso. L’Udeinese pareggia xin Ehizibue al 44′ ì , bello il tutto di testa , ma il gol viene annullato per un fuorigioco. Nella rirpesa i friulani in superirorità numerica ci provano, ma non riescono a sfondare. Nel Milan entra Abraham , subito costretto ad uscire per un colpoa lla spalle Al 95′ annullato il pari di Kabasele per un fuorigioco millimetrico di Ekkelenkamp.

IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze (43′ st Tomori), Pulisic, Okafor (1′ st Musah); Morata (27′ st Abraham – 33′ st Loftus-Cheek). A disp.: Sportiello, Torriani, Leao, Jimenez, Liberali, Bartesaghi. All.: Fonseca

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue (15′ st Kamara), Lovric (25′ st Ekkelenkamp), Karlstrom (36′ st Brenner), Zarraga (24′ st Payero), Ekkelenkamp, Zemura; Iker Bravo (15′ st Davis), Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Giannetti, Rui Modesto, Pizarro. All.: Runjaic

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 13′ Chukwueze (M), 50′ st Kabasele (U)

Ammoniti: Bijol (U), Terracciano (M), Lucca (U), Maignan (M)

Espulsi: Al 29′ Reijnders (M) per aver interrotto una chiara occasione da gol