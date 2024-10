Napoli, Conte:” non mi è piaciuto l’approccio del primo tempo”

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto l’Empoli 1-0 . Il tecbico azzurro al termine del match ha commentato commentato così il successo : ” Sapevano che sarebbe stata una partita dura, ma volevamo vincerla. L’Empoli è una delle squadre più in forma del campionato – le parole del tecnico a Dazn -. Qui non aveva mai segnato nessuno, c’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto l’approccio del primo tempo, è stato timido e non da Napoli. Abbiamo meritato di passare in vantaggio, anche se la partita è stata equilibrata”.