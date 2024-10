MotoGp, Gran Premio d’Australia, Vince Marquez , terzo Bagnaia

MotoGP Gp Australia Gara – Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia classe MotoGP, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024, disputato sul tracciato di Phillip Island.

Non sono mancati i problemi alla partenza, colpa di una visierina a strappo che lo ha fatto pattinare e perdere ben undici posizioni, da secondo a tredicesimo, ma dopo poche curve era già settimo.

L’otto volte campione del mondo ha superato Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e a quattro giri dal termine il leader della classifica iridata Jorge Martin.

Per Marquez 62esima vittoria in MotoGP, terza della stagione dopo Aragon e Misano, quarta a Phillip Island, solo Valentino Rossi e Casey Stoner hanno vinto di più in Australia, sei successi.

MotoGp Gara Phillip Island – GP Australia – I tempi