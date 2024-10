Serie A: Il Napoli di ‘rigore’ batte l’Empoli 1-0

Il Napoli passa al Catsellani contro l’Empoli , 1-0, nel match delle 12,30. Non è stato facile per i ragazzi di Antonio Conte portare acasa l’intera posta e salire a quota 19 punti in testa alla classifica.

Non è stato facile per gli azzurri aver ragione di un Empoli arcigno e determinatoi. Nel primo tempo il Napoli soffre tanto l’Empoli: occasione per Pezzella , Caprile respinge di piede. Il possesso palla è tutto dei toscani, Napoli sembra leggermente fuori fase , con Anguissa fuori ruolo ,e Gilmor non all’altezza di Lobotka , lo slovacco assente per infortunio rimediato con la Nazionale. Fuori da ogni giocata Lukaku . L’Empoli spinge tantissimo lungo la fascia sinistra con Pezzella.

Occasine Napoli su calcio d’angolo: il colpo di testa di Buongiorno liberato quasi sulla linea da Ismaijli.

Nella rirprea è un’altro Napoli. Conte ricsotituisce Lukaku al posto del belga entra Simeone e Spinazzola sostituito da Oliveira. Cambia il regsitro dei partenipeo. e Al 63′ la svolta: su conclusione di Simeone , Politano in area anticipa Anjorin , che lo stende per Abisso è calcio di rigore, dal dischetto Kvara fa centro. L’Empoli accusa il colpo ma, sopratutto la stanchezza per aver condotto un positivo primo tempo . Il Napoli gestisce bene nel giro della palla. Mc Tominay sfiora il raddoppio , poi Neves entrato al posto di Politano, il brasiliano semina il panico nella difesa empolese. Il triplice fischio finale snacisce , ma a fatica la vittoria della capolista seguita sugli spalti da oltre cinquemila tifosi.

IL TABELLINO

Empoli-Napoli 0-1

Empoli (3-4-2-1): Vasquez ; Goglichidze (33′ st Henderson ), Ismajli , Viti ; Gyasi , Anjorin (33′ st Haas ), Grassi (27′ st Solbakken ), Pezzella ; Fazzini (33′ st Ekong ), Esposito ; Colombo (41′ st Konate ).

Allenatore: D’Aversa

Napoli (4-2-3-1): Caprile ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno , Spinazzola (14′ st Olivera ); Anguissa , Gilmour ; Politano (41′ st Mazzocchi ), McTominay , Kvaratskhelia (31′ st Neres ); Lukaku (14′ st Simeone ).

Allenatore: Conte

Arbitro: Abisso

Marcatori: 18′ st rig. Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Grassi (E), Anguissa (N), Di Lorenzo (N), Haas (E)