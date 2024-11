Basket Serie A: Trento continua a vincere, imbattuta dopo otto giornate

Dopo 8 giornate di Serie A di basket, Trento è ancora prima e imbattuta. Npn è stato facile per La Dolomiti Energia aver r agione di un’equilibrata Estra al termine però si è imposta si 92-88 . Pistoia ha rimontato da -10 (88-78) per poi cedere nell’ultimo minuto. Torna alla vittoria anche la Virtus Bologna, 95-85 su Sassari. Trapani festeggia a Trieste, Brescia supera Tortona. Successi anche per Reggio Emilia su Venezia e Treviso su Napoli.

ESTRA PISTOIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-92



IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-92

(21-22, 48-45, 72-72)

Estra Pistoia: Childs 6 (1/4 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Rowan 17 (4/10, 2/7, 3/5 tl), Forrest 10 (2/9 da 2, 2/5 da 3), Saccaggi 0, Brajkovic 10 (5/8 da 2), Christon 29 (12/16, 1/2, 2/4 tl), Della Rosa 0, Anumba 0, Silins 16 (1/1, 2/6, 8/9 tl). N.e.: Benetti, Novori, Boglio. All.: Markovski

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 5 (1/7 da 2, 3/3 tl), Cale 16 (2/3 da 2, 4/6 da 3), Pecchia 2 (1/3 da 2), Mawugbe 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Lamb 27 (4/9, 5/10, 4/4 tl), Ford 21 (1/3, 5/9, 4/4 tl), Niang 4 (2/2 da 2), Forray 2 (1/1 da 2), Bayehe 10 (5/7 da 2), Zukauskas 0. All.: Galbiati

PALLACANESTRO TRIESTE-TRAPANI SHARK 93-98



IL TABELLINO

PALLACANESTRO TRIESTE-TRAPANI SHARK 93-98

(20-23, 45-50, 65-72)

Pallacanestro Trieste: Ross 10 (2/8 da 3, 4/6 tl), Uthoff 12 (1/1 da 2, 2/6 da 3, 4/4 tl), Brown 25 (4/7, 3/6, 8/10 tl), Johnson 7 (2/4 da 2, 3/6 tl), Valentine 16 (2/5 da 2, 4/13 da 3), Ruzzier 9 (3/4 da 3), Campogrande 0, Candussi 9 (2/2, 1/2, 2/2 tl), Brooks 5 (1/2 da 2, 1/1 da 3). N.e.: Paiano, Bossi, Deangeli. All.: Christian

Trapani Shark: Robinson 17 (4/7, 2/5, 3/5 tl), Rossato 10 (2/2 da 2, 2/3 da 3), Alibegovic 8 (1/10 da 2, 2/2 da 3), Petrucelli 8 (4/5 da 2), Pleiss 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Notae 14 (2/3, 3/5, 1/2 tl), Horton 12 (6/8 da 2), Galloway 20 (4/6, 3/8, 3/4 tl), Yeboah 5 (1/2 da 2, 1/2 da 3), Gentile 0. N.e.: Mollura, Pullazi. All.: Repesa

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 95-85

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 95-85

(21-18, 37-41, 74-64)

Virtus Segafredo Bologna – Morgan 7 (2/2, 1/2, 0/1 tl), Belinelli 14 (4/7, 1/4, 3/3 tl), Cordinier 9 (4/4, 1/1 tl), Shengelia 19 (5/8, 0/1, 9/10 tl), Diouf 2 (1/1); Pajola 9 (0/1, 3/3, 0/2 tl), Clyburn 6 (3/4, 0/2 da 3), Akele 2 (1/2), Hackett 8 (1/1, 2/3 da 3), Polonara 10 (1/2, 2/3, 2/2 tl), Grazulis 9 (3/4, 0/1, 3/4 tl), Tucker (0/2 da 3). All. Banchi

Banco di Sardegna Sassari – Bibbins 7 (2/3, 1/3 da 3), Halilovic 19 (6/10, 7/9 tl), Fobbs (0/3, 0/3 da 3), Veronesi 15 (0/1, 4/7, 3/3 tl), Bendzius 17 (3/5, 1/3, 8/10 tl), Cappelletti 12 (5/7, 0/1, 2/3 tl), Tambone 8 (1/3, 2/4 da 3), Sokolowski 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Renfro. N.e. Piredda, Trucchetti, Vincini. All. Markovic

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GERMANI BRESCIA 78-85

resta invece Tortona

IL TABELLINO

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GERMANI BRESCIA 78-85

(23-29, 45-49, 66-64)

Bertram Derthona Tortona – Kuhse 17 (4/9, 3/6 da 3), Strautins 8 (1/3, 1/2, 3/3 tl), Severini 11 (0/1, 3/4, 2/2 tl), Kamagate 8 (4/8, 0/4 tl), Vital 6 (3/8, 0/2 da 3); Denegri 2 (1/1, 0/3 da 3), Biligha 3 (1/2, 1/2 tl), Baldasso 10 (1/4, 2/6, 2/2 tl), Gorham 7 (2/3, 1/2 da 3), Weems 6 (2/4, 0/3, 2/2 tl), Candi. N.e: Zerini. All. De Raffaele

Germani Brescia – Bilan 10 (4/12, 2/4 tl), Della Valle 14 (0/1, 2/5, 8/10 tl), Ndour 8 (4/7), Ivanovic 17 (3/3, 3/5, 2/4 tl), Rivers 11 (2/3, 2/4, 1/2 tl); Dowe 8 (2/5, 0/2, 4/5 tl), Burnell 12 (4/6, 0/2, 4/5 tl), Mobio 3 (1/1 da 3), Cournooh 2 (1/2, 0/3 da 3). N.e. Ferrero, Tonelli, Pollini. All. Poeta.

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 59-62

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 59-62

(13-15, 28-31, 39-46)

Umana Reyer Venezia – McGruder 14 (4/5, 1/4, 3/3 tl), Casarin 4 (1/3, 0/2, 2/2 tl), Kabengele 8 (2/6, 1/2, 1/1 tl), Parks 13 (4/8, 0/8, 5/6 tl), Simms 6 (3/6, 0/2, 0/2 tl); Moretti 5 (1/1, 0/3, 3/3 tl), Wheatle 4 (2/3, 0/3 da 3), Wiltjer 4 (1/4, 0/2, 2/4 tl), Tessitori 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl). N.e: Lever, Janelidze, Ennis. All. Spahija

Unahotels Reggio Emilia – Barford 13 (2/5, 3/6 da 3), Winston 10 (2/8, 0/3, 6/8 tl), Gombauld 7 (2/4, 3/3 tl), Chillo 2 (1/1, 0/1 da 3), Cheatham 12 (1/5, 2/6, 4/4 tl); Faye 6 (3/4, 0/1 tl), Smith 8 (1/5, 2/7 da 3), Uglietti 2 (0/3, 0/1, 2/2 tl), Vitali 2 (1/1, 0/1 da 3). N.e.: Grant, Fainke, Gallo. All.: Priftis

NAPOLI BASKET-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 69-84

IL TABELLINO

NAPOLI BASKET-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 69-84

(15-15, 37-37, 53-55)

Napoli Basket – Copeland 13 (1/3, 3/6, 2/2 tl), Pangos 11 (4/9, 1/5 da 3), Tote 6 (2/4, 0/1, 2/4 tl), Woldetensae 15 (3/3, 3/4 da 3), Bentil 14 (3/7, 2/4, 2/4 tl); Treier 4 (1/1, 0/1, 2/3 tl), De Nicolao 2 (1/1), Manning Jr. 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), Dreznjak 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), Saccoccia. N.e: Mabor Dut. All. Milicic

Nutribullet Treviso Basket – Bowman 26 (3/8, 6/8, 2/2 tl), Alston 11 (4/8, 1/4, 0/1 tl), Mascolo 11 (2/6, 1/4, 4/4 tl), Olisevicius 20 (3/6, 4/7, 2/2 tl), Paulicap 3 (0/1, 3/4 tl); Torresani 7 (1/1, 1/1, 2/2 tl), Mezzanotte 2 (1/1), Macura 4 (2/3, 0/3 da 3). N.e: Icopini, Gatto, Scialpi, Marostica. All. Vitucci