Eurolega: Armani arriva la beffa 105-101 con l’Alba Berlino. Virtus sconfitta dal Real Madrid

Non è andata bene alle italiane nel nono turno di Eurolega 9 di Eurolega. L’EA7 Emporio Armani Milano gioca una buona partita a Berlino, ma poi si spegne all’improvviso e viene beffata 105-101 dall’overtime dall’ALBA di Spagnolo e Procida (career high da 29 pt): non bastano un Mirotic da 28 punti e un LeDay da 23. L’EA7 tornerà in campo venerdì alla Stark Arena, contro il Partizan di Obradovic.

ALBA BERLINO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 105-101



IL TABELLINO

(19-23, 43-55, 69-77, 92-92)

ALBA Berlino – Procida 29 (9/14, 1/4, 8/8 tl), Grosber (0/1), Schneider 8 (2/4 da 3, 2/2 tl), Samar (0/1 da 3), Rapieque 4 (2/3, 0/1 da 3); Spagnolo 20 (5/12, 2/4, 4/4 tl), Mattisseck 21 (3/6, 5/10, 0/1 tl), Williams 23 (7/10, 1/1, 6/8 tl), Doerries, Nufer. All. Gonzalez

EA7 Emporio Armani Milano – Dimitrijevic 14 (6/12, 0/3, 2/2 tl), Bolmaro 6 (3/5, 0/5, 0/1 tl), LeDay 23 (5/6, 1/2, 10/11 tl), Mirotic 28 (4/9, 3/7, 11/12 tl), Ricci 3 (1/1 da 3); Mannion 6 (1/1, 1/3, 1/2 tl), Tonut 10 (1/3, 2/3, 2/2 tl), Brooks 5 (1/2, 1/5 da 3), Causeur 6 (3/3), Caruso (0/1) McCormack. N.e. Flaccadori. All. Messina

REAL MADRID – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 98-86

Serata amara anche per la Virtus Bologna, battuta 98-86 dal Real Madrid in Spagna: grande protagonista Campazzo. Bene Shengelia (20 pt) e Cordinier (18). L’EA7 tornerà in campo venerdì alla Stark Arena, contro il Partizan di Obradovic.La Virtus tornerà a giocare venerdì sera, quando ospiterà tra le mura amiche la squadra vincitrice dell’ultima Eurolega: il Panathinaikos di Ataman.

IL TABELLINO

REAL MADRID – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 98-86

(28-25, 53-49, 80-67)

Real Madrid – Abalde 8 (1/2, 2/2 da 3), Campazzo 14 (4/7, 1/4, 3/3 tl), Hezonja 20 (4/7, 4/8 da 3), Tavares 14 (5/5, 4/7 tl), Ndiaye 2 (1/2, 0/3 da 3); Rathan-Mayes 17 (1/1, 5/10 da 3), Deck 6 (2/2, 0/1, 2/2 tl), Ibaka 11 (4/8, 1/2 da 3), Llull 6 (2/5 da 3) Duru (0/1), Gonzalez, Gueye. All. Mateo

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 18 (3/5, 2/3, 6/7 tl), Pajola (0/2 da 3), Clyburn 15 (3/6, 3/5 da 3), Shengelia 20 (5/9, 3/3, 1/1 tl), Zizic 8 (4/7); Belinelli 10 (2/3, 2/4 da 3), Morgan 3 (0/1, 1/4 da 3), Diouf 10 (3/6, 4/6 tl), Tucker 2 (1/2, 0/3 da 3) Hackett (0/1 da 3), Polonara (0/1 da 3). N.e: Grazulis. All. Banchi

I RISULTATI

Fenerbahç 86 Bayern 76

Monaco 90 Crvena Zvezda 98

Berlin 105 Olimpia Milano 101

Olympiacos 94 ASVEL 92

Panathinaikos 93 Maccabi 87

Baskonia 84 Anadolu Efes 89

Real Madrid 98 Virtus Bologna 86

Mercoledì 13/11/2024

Partizan- Barcelona

Paris – Žalgiris