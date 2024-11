Vollley femminile: bis delle italiane in Champions League. Successi per Conegliano e Milano

Ottimo secondo turno nella fase Champions League Volley donne, l’Imoco Conegliano nella prima trasferta europea in Bulgaria, a Plovdiv. Dopo la vittoria tra le mura amiche della scorsa settimana con il Mladost Zagabria, la squadra di coach Santarelli campione in carica vince il confronto con la formazione bulgara . A tabellino si sono segnalate Zhu, protagonista con 14 punti, e Lukasik e Haak con 11 punti a testa.

Sorridono anche le ragazze della Numia Vero Volley Milano, questa volta in trasferta, che in Slovenia è andata a sfidare il Calcit Kamnik. Milano ha chiuso la contesa a proprio favore, confermando con il successo per 0-3 la sua attuale prima posizione nella graduatoria della Pool C. Protagonista del match Hena Kurtagic, con 13 punti (un ace, 8 attacchi e 4 muri) e il 62% in attacco. Per Milano vanno in doppia cifra anche Paola Egonu (13, con 3 muri), Daalderop e Danesi (10 punti a testa).