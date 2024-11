Basket Serie A: Virtus Segadredo centra la vittoria contro Derthona

La Virtus Segafredo Bologna non sbaglia nel recupero della 4a giornata e nel match che era stato rinviato per l’alluvione che aveva colpito la città felsinea. Le V nere dominano per ampi tratti e sconfiggono 85-81 la Bertram Derthona, andando così ad agganciare la vetta della Serie A in tandem con Trento. Decisivi Morgan (16), Belinelli (14) e Zizic (14), ai rivali non bastano i 17 punti di Strautins per ribaltare i giochi nel finale.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA 85-81

(12-18, 44-40, 69-58, 85-81)

Virtus Segafredo Bologna – Clyburn 2 (0/3, 0/2, 2/2 tl), Shengelia 12 (5/8 da 2, 2/4 tl), Morgan 16 (2/2, 4/5), Zizic 14 (5/7 da 2, 4/6 tl), Tucker 3 (0/1, 0/4, 3/6 tl), Cordinier 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Belinelli 14 (3/3, 2/2, 2/2 tl), Pajola 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Polonara 7 (2/3, 1(2), Diouf 8 (3/5 da 2, 2/2 tl). N.e. Akele, Visconti. All. Banchi.

Bertram Derthona – Vital 8 (3/6, 0/5, 2/2 tl), Kuhse 13 (0/4, 4/7, 1/2 tl), Gorham 6 (3/4, 0/1), Strautins 17 (5/7, 2/8, 1/2 tl), Kamagate 4 (2/2 da 2), Zerini 4 (2/3 da 2), Candi 2 (2/2 tl), Denegri 5 (1/2, 1/2), Baldasso 15 (4/4, 2/6, 1/1 tl), Biligha 4 (2/5 da 2), Severini 3 (1/2 da 3), Weems (0/3, 0/1). All. De Raffaele.