Rugby Sei Nazioni: Italia sconfitta dall’Irlanda 20-13

Un buon primo tempo non è bastato agli Azzurri , sconfitti dall’Iranda 2-13 , nel secondoappuntamento del Sei Nazioni.

A Dublino: dopo il 10-5 della prima frazione, l’Irlanda esce alla distanza nella ripresa con due mete che ribaltano il punteggio e consegnano ai padroni di casa la prima vittoria azzurra nel Sei Nazioni 2026. Non bastano agli azzurri le mete di Nicotera e Lynagh, né la precisione al piede di Paolo Garbisi. Domenica 22, la squadra di Kieran Crowley tornerà in campo a Lille contro la Francia.