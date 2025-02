Federico Gatti ha parlato dopo la vittoria della Juventus sull’Inter in campionato: “Non penso questa sia la vittoria più importante dell’anno, ma deve darci qualcosa in più perché abbiamo buttato via troppo punti in stagione. Per questo siamo anche un po’ rammaricati. Quando sei alla Juventus non puoi accontentarti del quarto posto. Ora testa al PSV perché dobbiamo passare il turno a tutti i costi”.