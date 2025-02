Viera:” andiamo a Milano per giocare come abbiamo sempre fatto”

Da ex Patrick Viera ritorna da allenatore a San Siro con il suo Genoa , affanato di punti per la corsa salvezza: “Dietro ci sono squadre che sono ancora lì, per questo noi dobbiamo andare a Milano a giocare come abbiamo sempre fatto con concentrazione ma anche ambiziosi sotto il punto di vista del gioco”. “Ho passato momenti bellissimi all’Inter – ha detto il tecnico rossoblù, che ha vestito la maglia dell’Inter per tre stagioni e mezzo – però la partita di sabato per noi è importante e vogliamo andare lì a fare una bella partita e prendere punti. Questo è il mio obiettivo e della squadra”.